وزارة العمل : استلمنا اكثر من 60 الف طلب لـ قروض العاطلين

2020/10/26 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – تسلمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من 60 ألف طلب على قروضها.



وذكر بيان للوزارة أنه «بتوجيه من وزير العمل عادل الركابي وبإشراف مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، باشر موظفو الحاسبة الدوام يومي الجمعة والسبت لتقليل الزخم الحاصل على التقديم على القروض المخصصة للعاطلين عن العمل».



وأضاف البيان، أن […]

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