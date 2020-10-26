مديرية بلديات بغداد تقوم بحملة لـ تبليط الشوارع في خمس مناطق

2020/10/26 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – خصصت مديريَّة بلديات بغداد 15 مليار دينار لاستكمال تبليط الشوارع الرئيسة في خمس مناطق خلال العام المقبل 2021 .



وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي بتصريح خاص ادلى به لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان تلك المبالغ توزعت بواقع ثلاثة مليارات دينار لكل من التاجي وسبع البور والوحدة وابو غريب والنهروان لتقليل معاناة المواطنين، […]

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