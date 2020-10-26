الرافدين يعلن وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية ويتخذ اجراءات قانونية

2020/10/26 | 09:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن نشره اسماء وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.

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