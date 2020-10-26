الركابي : البرلمان سيبدأ دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية

2020/10/26 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة.



عضو اللجنة كاطع الركابي، أكد أن «القانون ستجري مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الاولى»، وبخصوص مضامين مشروع القانون أوضح أن «أهم مضامين القانون هو تحديد […]

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