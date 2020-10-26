"تجربة مرعبة".. أستراليات يروين تفاصيل التفتيش القسري في مطار الدوحة

2020/10/26 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت امرأة أسترالية تجربة تفتيشها في مطار حمد الدولي في قطر بـ"المرعبة" أثناء محاولتها التعرف على والدة رضيع عُثر عليه في مراحيض مطار الدوحة، وفقا لصحيفة الغارديان.

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