2020/10/26 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي عن وجود 40 ملفا للفساد مشخصة من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما اكدت دعمها لتوجهات الحكومة الاصلاحية.



وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في تصريح لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: “هناك 40 ملفا للفساد عرضت من الحكومة السابقة شملت حيزا كبيرا من الاجراءات الرقابية والتي تصنف […]

التدوينة لجنة برلمانية : مجلس مكافحة الفساد شخص اكثر من 40 الف ملف ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية : مجلس مكافحة الفساد شخص اكثر من 40 الف ملف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية : مجلس مكافحة الفساد شخص اكثر من 40 الف ملف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).