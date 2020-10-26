2020/10/26 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- قامت عملاق صناعة السيارات اليابانية الفارهة وإحدى أذرع شركة تويوتا، وهي شركة لكزس ، بطرح موديل 2021 من السيارة lexus es 2021 والتي تأتي بمحرك 2500 سي سي بقوة 203 حصان ونظام الدفع الرباعي للعجلات.



هذا المحرك يعتبر أقل من محرك السيارة ES350 الذي يعمل بنظام الجر الأمامي، والذي يأتي بسعة 3500 سي سي […]

التدوينة مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021 – صور ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021 – صور) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواصفات لكزس lexus es الجديدة كليا موديل 2021 – صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).