بيليه: لهذا السبب رونالدو أفضل لاعب بالعالم

2020/10/26 | 09:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

لا يزال الجدل بشأن من هو الأفضل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي مستمرا في عالم كرة القدم، رغم أن النجمين باتا على مشارف اعتزال الساحة المستديرة.

ففي عيده ميلاده الثمانين، أكد الأسطورة البرازيلية، بيليه، أن النجم البرتغالي هو أفضل لاعب في العالم على الصعيد الحالي، وفقا لما ذكر موقع "ويندي".

وقال بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، أن رونالدو يعد حاليا أفضل لاعب في العالم، مضيفا في تصريحات صحفية: ""أعتقد أنه الأفضل ، لأنه أكثر اتساقًا.



ولا يمكن الطبع عدم الحديث عن ليونيل ميسي،، لكنه ليس مهاجمًا ".

وسجل رونالدو، 35 عامًا ، 725 هدفًا في إجمالي 1000 مباراة على مدار مسيرته الرائعة.

ولكن ميسي ، الذي يصغره بعامين، يتمتع أيضًا بسجل مذهل، حيث سجل 697 هدفًا في 856 مباراة، على الرغم من أنه ليس مهاجما صريحا، كما يقول بيليه.

وبشأن اللاعبين الذين يعتبرون الأفضل في تاريخ كرة القدم، أجاب بيليه:"إنه سؤال تصعب الإجابة عليه.



لا يمكننا أن ننسى زيكو ورونالدينيو ورونالدو (البرازيلي)، وفي أوروبا هناك فرانز بيكنباور ويوهان كرويف".

وتابع: "لكني أعتقد أن بيليه كان أفضل منهم جميعًا".

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