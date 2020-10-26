التخطيط: موازنة 2021 بلا تعاقدات وستركز على أزمتي الصحة والمالية

2020/10/26 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة التخطيط، الاثنين، أن موازنة عام 2021 ستركز على معالجة تداعيات الأزمتين الصحية والمالية في البلد، مع ايقاف العمل بالمشاريع الجديدة لحين استكمال نظيرتها السابقة.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في حديث لجريدة الصباح، اليوم (26 تشرين الاول 2020) إن "قرار الايقاف لن يشمل المشاريع المهمة والتي لها علاقة بحاجات المواطنين، او استكمال مشروع سابق كان قد توقف او تلكأ".

واضاف ان "القرار جاء بسبب تداعيات الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، إذ لا يمكن من خلالها البدء بمشاريع جديدة، والتي ستؤدي الى تراكم الالتزامات المتزامنة مع المخرجات المالية القليلة".

واشار الى "ضرورة استكمال المشاريع السابقة التي شهدت تلكؤا في انجازها، والتي لا يزال العمل جاريا فيها بإمكانيات مالية محدودة.

واكد ان "الاسبقية ستكون لانجاز المشاريع المحالة والتوقف عن الدخول في التزامات تعاقدية تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لا تستطيع الايفاء بها خلال العامين او الثلاثة المقبلة.

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم قد اكد في بيان له امس، ان موازنة العام 2021 لن تتضمن ادراج مشاريع جديدة الا في حالة الضرورة القصوى وبقرار من مجلس الوزراء.

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