وفاة عزة الدوري

2020/10/26 | 09:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة حزب البعث “المنحل”، الاثنين، وفاة عزت الدوري عن 78 عاماً، وذلك بعد انباء اعلامية تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية.

ونشر موقع مقرب لحزب البعث، بياناً نعى فيه الدوري، وقال إنه “التحق برفيقه صدام حسين”، ودعا اعضاء الحزب إلى “التحلي بالصبر والثبات”، دون أن يدلي بأية معلومات عن أسباب وفاته.

وتحدثت مصادر إعلامية عديدة فجر اليوم الاثنين، عن وفاة نائب رئيس النظام السابق، عزت الدوري.

يذكر أن الدوري من مواليد (1 تموز يوليو 1942)، وهو اخر مطلوب للحكومة العراقية، من مسؤولي النظام السابق، وشغل مناصب رفيعة في زمن النظام السابق، بينها نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ووزير الداخلية والزراعة، ورغم أهميته في هرمية النظام السابق، ونشاطه غير المعلن، إلا أنه نجح بالتخفي طوال السنوات التي اعقبت سقوط النظام السابق، إذ نسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية في فترات مختلفة منذ 2003.

واختفى الدوري بعد احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة، وقامت القوات المسلحة الأمريكية برصد عشرة ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله، ووضعت صورته على “كارد” ضمن مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين من قبلها، حيث كان المطلوب السادس للقوات الأمريكية.

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