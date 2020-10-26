ثورة تشرين … أهم الانجازات بالارقام والإحصاءات في اول سنة

2020/10/26 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /سرى جياد/ لم تكن ثورة 25من شهر تشرين وليدة الصدفة بل انطلقت شرارتها باحتجاجات حدثت للمرة الأولى في عامي 2011و2012 وعادت وتكررت في 2014 و2017 وآخرها التي حدثت في شهر تشرين والتي لاتزال مستمرة لحد اليوم إلى أن تحقق طموح الثائرين.



قال المحلل السياسي حمزة الحردان لـ (المستقلة ) هناك الكثير من المعطيات التي […]

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