طالب من النجف يشارك ببحثٍ فيزياوي في مؤتمر عالمي

2020/10/26 | 09:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شارك الطالب علي قسور الطريحي من مدرسة الموهوبين التابعة لتربية النجف الأشرف في مؤتمر دبي العالمي للموهوبين.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المؤتمر هو بمثابة ملتقى علمي يجمع العقول المميزة من مختلف أنحاء العالم ، ويوفر منصة فريدة للمشاركين لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة بهدف إرساء معايير تعليمية للموهوبين تخدم الأنظمة التعليمية ، حيث كانت مشاركة العراق من خلال الطالب علي قسور ببحثهُ الفيزيائي الموسوم Study the Physical Properties of CdSe nanostructures Prepared by a Pulsed Laser Deposition Method”.

وأضاف البيان أن “المؤتمر العالمي الثاني لعلم الفيزياء والمواد المتقدمة من اهم المؤتمرات العلمية التي يشترك فيها عدداً من الباحثين وطلبة الدراسات العليا والموهوبين والمتفوقين”.



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