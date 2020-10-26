2020/10/26 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- قرر اللاعب الدولي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا اعتزال اللعب الدولي.



وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية إن قرار اللاعب جاء بعد موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإسلام وزعمه أن الإسلام هو مصدر الإرهاب.



وركزت الصحيفة على أن النجم الفرنسي غضب كثيرا من قرار فرنسا بتكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للنبي.



وأكدت الصحيفة أن بول بوجبا، […]

التدوينة بعد تصريحات ماكرون ..



بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريحات ماكرون .. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريحات ماكرون .. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).