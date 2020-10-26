2020/10/26 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 596 لسنة 2020 .



ونص القرار على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020.



وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي […]

التدوينة السيسي يقرر إعلان الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر..



لهذا السبب ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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