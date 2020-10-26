2020/10/26 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حزب البعث عن وفاة عزت الدوري القيادي البارز في الحزب الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين

التدوينة حزب البعث يعلن عن وفاة عزت الدوري القيادي البارز في الحزب ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البعث يعلن عن وفاة عزت الدوري القيادي البارز في الحزب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البعث يعلن عن وفاة عزت الدوري القيادي البارز في الحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).