التخطيط: موازنة 2021 بلا تعاقدات جديدة وستركز على أمرين

2020/10/26 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أوضحت وزارة التخطيط، الاثنين، أنَّ موازنة العام 2021 ستركز على معالجة تداعيات الأزمتين الصحية والمالية في البلد، مع ايقاف العمل بالمشاريع الجديدة لحين استكمال نظيرتها السابقة في بغداد والمحافظات.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في حوار تابعته /المعلومة/، إنَّ «قرار الايقاف لن يشمل المشاريع المهمة والتي لها علاقة بحاجات المواطنين، او استكمال مشروع سابق كان قد توقف او تلكأ».

واضاف ان «القرار جاء بسبب تداعيات الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، إذ لا يمكن من خلالها البدء بمشاريع جديدة، والتي ستؤدّي الى تراكم الالتزامات المتزامنة مع المخرجات المالية القليلة»، مشيرا الى «ضرورة استكمال المشاريع السابقة التي شهدت تلكؤاً في انجازها، والتي لا يزال العمل جاريا فيها بإمكانيات مالية محدودة».

واكد جوهان ان «الاسبقية ستكون لانجاز المشاريع المحالة والتوقف عن الدخول في التزامات تعاقدية تحمّل الخزينة العامة مبالغ اضافية لا تستطيع الايفاء بها خلال العامين او الثلاثة المقبلة».



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