طقس العراق : موسم الامطار سيبدأ من يوم 3 تشرين الثاني

2020/10/26 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"الحالة تعتبر الاولى خلال هذا الموسم وتبدأ اعتبارا من يوم 3 تشرين الثاني وتتعمق تدريجيا، ولاتزال ثابتة في ظل تفاعل ممتاز من البحر الاحمر الحراري وتبريد علوي بقيم منخفضة، مع احتمالية تشكل سحب حملية مصحوبة بالعواصف الرعدية والامطار".

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