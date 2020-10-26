2020/10/26 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جهة تسمي نفسها ’’قيادة قطر العراق لحزب البعث’’ وفاة نائب رئيس النظام السابق، عزت الدوري، وفق ما نقلت وسائل اعلام عربية ومحلية.

وذكرت رسالة وزعت على شبكة الإعلام، وتناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تُعلن وفاة أمينها العام عزت إبراهيم الدوري".

وشغل الدوري عدو مناصب، بينمها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة في عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن في حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006.

وأعلن في أكثر من مرة عن مقتل الدوري، لكن أي منها لم يثبت، حتى بعد نقل جثته المفترضة إلى أميركا للتأكد من هوية القتيل.

والدوري مطلوب للقضاء العراقي، ومطلوب للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهة تسمي نفسها ’’القيادة القطرية’’ تعلن وفاة عزت الدوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهة تسمي نفسها ’’القيادة القطرية’’ تعلن وفاة عزت الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).