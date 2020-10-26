التخطيط تحدد ملامح موازنة 2021 وتؤكد خلوها من المشاريع الجديدة - عاجل

2020/10/26 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان ، الإثنين، (26 تشرين الأول، 2020)، أن موازنة العام 2021 ستركز على معالجة تداعيات الأزمتين الصحية والمالية في البلد، مع ايقاف العمل بالمشاريع الجديدة لحين استكمال نظيراتها السابقة في بغداد والمحافظات.

وقال جوهان، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار الايقاف لن يشمل الحالات الاضطرارية التي تمس حاجة المواطن، او استكمال مشروع سابق كان قد توقف او تلكأ".

واضاف أن "القرار جاء نظرا للضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، حيث لا يمكن من خلالها البدء بمشاريع جديدة، الامر الذي يؤدي الى تراكم الالتزامات المتزامنة مع المخرجات المالية القليلة".

واشار جوهان الى "ضرورة استكمال المشاريع السابقة التي شهدت التلكؤ في انجازها، والتي ما يزال العمل جاريا فيها بإمكانيات مالية محدودة"، مبينا أن "الاسبقية ستكون لإنجاز المشاريع المحالة والتوقف عن الدخول في التزامات تعاقدية تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة".

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