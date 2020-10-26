مصرف الرافدين يبدأ اجراءات قانونية بحق المتلكئين لقروض بسماية

2020/10/26 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، عن نشره اسماء وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين، انه “بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية”.



وأضاف البيان أن “المصرف وبالتعاون […]

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