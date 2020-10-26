لجنة نيابية: 40 ملف فساد مشخص من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

2020/10/26 | 09:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي، الاثنين، عن وجود 40 ملفا للفساد مشخصة من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما اكدت دعمها لتوجهات الحكومة الاصلاحية.

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