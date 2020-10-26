2020/10/26 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

شخَّصت أمانة بغداد، الاثنين، وجود أكثر من 1200 محلة سكنية عشوائية متجاوزة على شبكات الماء الصافي في جانبي الكرخ والرصافة، مبينة أن نسبة الهدر بهذه الثروة تقدر بـ 35 بالمئة من الانتاج الفعلي.

وقال معاون مدير دائرة ماء بغداد عمار شهاب عبد القادر في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الدائرة تسعى بكل طاقاتها البشرية والفنية لتوفير الماء الصافي للمناطق السكنية على الرغم من وجود تجاوزات على الشبكات الداخلية للمياه من قبل بعض المواطنين، مما يسبب شحاً خصوصاً في مناطق اطراف بغداد والمناطق البعيدة عن العاصمة”.

ولفت عبد القادر الى “وجود الف و203 محلات عشوائية متجاوزة على شبكات الماء الصافي، منوها بان منطقة الشعب تشهد تجاوزات واسعة اثرت سلبا في تغطية جميع المناطق بالماء، حيث توجد فيها 21 محلة متجاوزة، فضلا عن وجود شح في منطقة الشرطة الرابعة تم تشخيصها بسبب التجاوز على الشبكات أيضا”.

وذكر عبد القادر ان “انقطاع الطاقة الكهربائية عن بعض محطات الماء يؤثر سلبا في توقف عدد من الخزانات، وان المولدات الموجودة في كل محطة غير كافية لتشغيل جميع الخزانات في آن واحد مما يؤثر في عملية الانتاج الفعلية لكل خزان في المحطة، حيث تسهم المولدات بتشغيل 50 بالمئة من الطاقة الفعلية للانتاج اليومي”.

وتابع ان “الدائرة تضخ يوميا نحو 80 الف متر مكعب لتجهيز مناطق ابي غريب”، مبينا ان “اعمال الصيانة الشتوية تمت المباشرة فيها استعدادا لصيف 2021 ضمن المحلات المسجلة رسميا في عموم بغداد والبالغ عددها 537 محلة في جانبي الكرخ والرصافة”.

وأشار إلى “التنسيق مع وزارة الكهرباء لتحويل خطوط انتاج الماء الصافي على خط الطوارئ لتلافي اطفاء بعض الخزانات عند انقطاع التيار”، مبينا أنه “ومن خلال متابعتها للشبكة الداخلية سجلت نسبة هدر 35 بالمئة بالماء الصافي”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1200 محلة متجاوزة.. امانة بغداد: 35% نسبة الهدر بالماء الصافي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1200 محلة متجاوزة.. امانة بغداد: 35% نسبة الهدر بالماء الصافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).