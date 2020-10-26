اجتماع مهم يسبق جلسة مجلس النواب

2020/10/26 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية لمناقشة حسم الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اجتماعا لنواب محافظتي كركوك ونينوى مع اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب سيسبق جلسة مجلس النواب لحسم الدوائر الانتخابية الخاصة بالمحافظتين.

واضافت: هناك خلافات حول توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى لان هاتين المحافظتين تضمان مكونات مختلفة ويجب مراعاة ذلك الامر في موضوع توزيع الدوائر الانتخابية.

وتابعت: اعتقد بان الامر سيحسم اليوم قبل جلسة مجلس النواب وسنذهب الى التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى في جلسة اليوم التي ستعقد في تمام الساعة السادسة مساء.

PUKmedia خاص ‌

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