بعد إعلانها بساعات.. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات انتهاك وقف إطلاق النار

2020/10/26 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الرامي لوضع حد للقتال في إقليم ناغورنو قره باغ، بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ الإثنين.

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