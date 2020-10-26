بدأت منذ عام 2014.. السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

2020/10/26 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، تمديد فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر.



وبحسب صحيفة "الجمهورية" تابعها "ناس"، (26 تشرين الأول 2020) فانه "نص قرار الرئيس المصري، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر".

واضافت، "يبدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وانتهت أمس الأحد الـ 3 أشهر التي وافق البرلمان المصري بتاريخ الاثنين 20 يوليو/تموز، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 يوليو/تموز.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.

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