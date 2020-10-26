تخصيص 15 مليار دينار لتبليط شوارع العاصمة

2020/10/26 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعنلت مديريَّة بلديات بغداد، تخصيص 15 مليار دينار لاستكمال تبليط الشوارع الرئيسة في خمس مناطق خلال العام المقبل 2021.

وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تلك المبالغ توزعت بواقع ثلاثة مليارات دينار لكل من التاجي وسبع البور والوحدة وابو غريب والنهروان لتقليل معاناة المواطنين"، مشيرا الى ان "خطة وزارة التخطيط لعام 2020 هي توفير هذه المبالغ واذا لم تستطع فتؤجل الى العام المقبل".

وأضاف: "تلك المبالغ ادرجت وستنطلق حال موافقة وزارة المالية على ذلك"، مبيناً أن "وزارة المالية يجب ان تطلق دفعات اولية للبدء بهذه المشاريع وبعد ذلك ترفع السلف لاطلاقها".

وأكد "استكمال مد شبكتي الماء والمجاري في مناطق اللطيفية واليوسفية والمدائن وجسر ديالى والمحمودية وجزء من الحسينية وتطوير المتبقي من هذه المدن خلال العام المقبل 2021"، عازيا تأجيل مد الشبكات الى مدن اخرى، الى "الظروف الصحية والاقتصادية التي شهدها العراق خلال العام الحالي".

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