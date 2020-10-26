تخصيص 15 مليار دينار لتبليط الشوارع الرئيسة في بغداد

2020/10/26 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

خصصت مديريَّة بلديات بغداد 15 مليار دينار لاستكمال تبليط الشوارع الرئيسة في خمس مناطق خلال العام المقبل 2021 .

وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “تلك المبالغ توزعت بواقع ثلاثة مليارات دينار لكل من التاجي وسبع البور والوحدة وابو غريب والنهروان لتقليل معاناة المواطنين”، مشيرا الى ان “خطة وزارة التخطيط لعام 2020 هي توفير هذه المبالغ واذا لم تستطع فتؤجل الى العام المقبل”.

وأضاف القريشي، ان “تلك المبالغ ادرجت وستنطلق حال موافقة وزارة المالية على ذلك، مشيرا الى ان وزارة المالية يجب ان تطلق دفعات اولية للبدء بهذه المشاريع وبعد ذلك ترفع السلف لاطلاقها”.

واكد “استكمال مد شبكتي الماء والمجاري في مناطق اللطيفية واليوسفية والمدائن وجسر ديالى والمحمودية وجزء من الحسينية وتطوير المتبقي من هذه المدن خلال العام المقبل 2021″، عازيا “تأجيل مد الشبكات الى مدن اخرى، الى الظروف الصحية والاقتصادية التي شهدها العراق خلال العام الحالي”.



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