2020/10/26 | 09:48 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أكتوبر 2020 | 09:42 صباحاً | عدد القراءات : 7

العراق والسعودية الأول عربياً..



إصابات العالم بكورونا تلامس الـ43 مليونا

تصدر العراق والسعودية قائمة الدول العربية الاكثر اصابة بفيروس كورونا، حسب احصاء جديد اثبت اصابة اكثر من 42.76 مليون شخص بالجائحة على مستوى العالم.

وسجل العراق 449153 إصابة بالعدوى متبوعا بالسعودية 344552 إصابة، ثم المغرب 194461 إصابة، فقطر 130965 إصابة.

وعالميا احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات بـ8608235 حالة، متبوعة بالهند 7864811 إصابة، ثم البرازيل (5380635 إصابة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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