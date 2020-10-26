تحديد 220 ألف دونم مساحة الخطة الشتوية لبغداد  

2020/10/26 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حدَّدت وزارة الزراعة، الاثنين، مساحات المحاصيل المختلفة الخاصة بالخطة الشتوية للعاصمة بغداد بـ 220 الف دونم، منها 182 الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير الستراتيجيين.

وقالت رئيسة قسم التخطيط في مديرية زراعة بغداد الكرخ آمنة عصام في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الموسم الشتوي ضمن قطاع الكرخ سيشهد زراعة 150 الفا و481 دونما بمختلف المحاصيل والخضر الشتوية معتمدة في الارواء على نهري دجلة والفرات اضافةً الى أنظمة الري بالتنقيط”.

وأضافت عصام، أن “المساحة الكلية توزعت بواقع 106 الاف و265 دونما لمحصول الحنطة، وخمسة الاف و741 دونما لمحصول الشعير، بينما ستخصص المساحة المتبقية لمحاصيل الطماطم المغطاة والبصل اليابس والاخضر والباقلاء والمخاليط العلفية وغيرها من المحاصيل”، منوهة بان “الزيادة المقترحة للموسم الحالي تأتي بعد زيادة الحصص المائية المقدمة للمزارعين”.

في السياق نفسه اعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة ان “المساحات التي صادقت عليها وزارة الزراعة للموسم الشتوي تبلغ 74 ألفا و921 دونما”.

وقالت رئيسة قسم التخطيط في المديرية وفاء حكمت، إن “المساحة توزعت بواقع 68 الفا و864 دونما لمحصول الحنطة، وخمسة الاف و724 دونما لمحصول الشعير، بينما خصصت المساحة المتبقية لمحاصيل الطماطم المغطاة والبصل اليابس والاخضر والباقلاء والمخاليط العلفية والخس والباذنجان المغطى وغيرها”، مشيرة في السياق نفسه الى ان “ري المحاصيل سيتم اعتمادا على نهري دجلة وديالى اضافةً الى أنظمة الري بالتنقيط”.



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