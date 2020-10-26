2020/10/26 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعنلت مديريَّة بلديات بغداد، تخصيص 15 مليار دينار لاستكمال تبليط الشوارع الرئيسة في خمس مناطق خلال العام المقبل 2021، فضلا عن مد شبكتي الماء والمجاري في 6 مناطق اخرى.

وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي في تصريح إن “تلك المبالغ توزعت بواقع ثلاثة مليارات دينار لكل من التاجي وسبع البور والوحدة وابو غريب والنهروان لتقليل معاناة المواطنين”، مشيرا الى ان “خطة وزارة التخطيط لعام 2020 هي توفير هذه المبالغ واذا لم تستطع فتؤجل الى العام المقبل”.

وأضاف: “تلك المبالغ ادرجت وستنطلق حال موافقة وزارة المالية على ذلك”، مبيناً أن “وزارة المالية يجب ان تطلق دفعات اولية للبدء بهذه المشاريع وبعد ذلك ترفع السلف لاطلاقها”.

وأكد “استكمال مد شبكتي الماء والمجاري في مناطق اللطيفية واليوسفية والمدائن وجسر ديالى والمحمودية وجزء من الحسينية وتطوير المتبقي من هذه المدن خلال العام المقبل 2021″، عازيا تأجيل مد الشبكات الى مدن اخرى، الى “الظروف الصحية والاقتصادية التي شهدها العراق خلال العام الحالي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 منطقة في بغداد موعودة باستكمال التبليط والماء والمجاري بـ15 مليار دينار.. ولكن متى؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 منطقة في بغداد موعودة باستكمال التبليط والماء والمجاري بـ15 مليار دينار.. ولكن متى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).