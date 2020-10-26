الشارع الرياضي ينظم تظاهرة امام السفارة الفرنسية

2020/10/26 | 09:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ينظم عدد من الرياضيين تظاهرة امام السفارة الفرنسية في بغداد، تنديداً بالإساءة التي تعرض لها الرسول الاعظم.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان عدد من الرياضيين ورجال الاعلام الرياضي، سينظمون تظاهرة امام السفارة الفرنسية في بغداد.

واوضح أن التظاهرة ستنطلق صباح يوم الاربعاء المقبل، من اجل التنديد بالإساءة التي تتعمدها فرنسا بحق الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم.

وتأتي هذه المبادرة بالتضامن مع شرائح المجتمع الاخرى، بعد نشر صور مسيئة للرسول في الصحف الفرنسية.



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