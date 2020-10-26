مواعيد مباريات اليوم بالدوري العراقي الممتاز والقنوات الناقلة

2020/10/26 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تستكمل اليوم الاثنين (26 تشرين الاول) منافسات الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بإقامة ثلاث مباريات جميعها في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن: "ملعب النفط سيستضيف مباراة صاحب الملعب والصناعات الكهربائية عند الساعة الثالثة عصرا، فيما يحل اربيل ضيفا على أمانة بغداد".

واضاف: "اللقاء الثالث والاخير في مباريات اليوم سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً له، ويجمع الطلبة ونفط الجنوب عند الساعة السادسة مساءً".

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

النفط والصناعات الكهربائية عند الساعة (3 عصرا) وتنقل على الرياضية العراقية.

أمانة بغداد واربيل عند الساعة (3 ) عصراً.

الطلبة ونفط الجنوب عند الساعة(6) مساءً وتنقل على الرياضية العراقية.

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