أمانة بغداد توضح أسباب ضعف ضخ الماء الصافي في بعض مناطق العاصمة

2020/10/26 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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شخَّصت أمانة بغداد الفاً و203 محلات سكنية عشوائية متجاوزة على شبكات الماء الصافي في جانبي الكرخ والرصافة، وان نسبة الهدر بهذه الثروة تقدر بـ 35 بالمئة من الانتاج الفعلي، في وقت انهت فيه اكساء طريق حولي مستحدث قرب علوة الرشيد لتخفيف الزخم المروري.

وقال معاون مدير دائرة ماء بغداد عمار شهاب عبد القادر في تصريح صحفي، إن "الدائرة تسعى بكل طاقاتها البشرية والفنية لتوفير الماء الصافي للمناطق السكنية على الرغم من وجود تجاوزات على الشبكات الداخلية للمياه من قبل بعض المواطنين، مما يسبب شحاً خصوصاً في مناطق اطراف بغداد والمناطق البعيدة عن العاصمة".

وأشار الى "وجود الف و203 محلات عشوائية متجاوزة على شبكات الماء الصافي، منوها بان منطقة الشعب تشهد تجاوزات واسعة اثرت سلبا في تغطية جميع المناطق بالماء، حيث توجد فيها 21 محلة متجاوزة، فضلا عن وجود شح في منطقة الشرطة الرابعة تم تشخيصها بسبب التجاوز على الشبكات أيضا".

وأضاف عبد القادر ان "انقطاع الطاقة الكهربائية عن بعض محطات الماء يؤثر سلبا في توقف عدد من الخزانات، وان المولدات الموجودة في كل محطة غير كافية لتشغيل جميع الخزانات في آن واحد مما يؤثر في عملية الانتاج الفعلية لكل خزان في المحطة، حيث تسهم المولدات بتشغيل 50 بالمئة من الطاقة الفعلية للانتاج اليومي".





وتابع ان "الدائرة تضخ يوميا نحو 80 الف متر مكعب لتجهيز مناطق ابي غريب، مبينا ان اعمال الصيانة الشتوية تمت المباشرة فيها استعدادا لصيف 2021 ضمن المحلات المسجلة رسميا في عموم بغداد والبالغ عددها 537 محلة في جانبي الكرخ والرصافة.

وكشف عبد القادر عن "التنسيق مع وزارة الكهرباء لتحويل خطوط انتاج الماء الصافي على خط الطوارئ لتلافي اطفاء بعض الخزانات عند انقطاع التيار، مشيرا الى انه ومن خلال متابعتها للشبكة الداخلية سجلت نسبة هدر 35 بالمئة بالماء الصافي".

وفي سياق اخر، قال مدير قسم طرق الكرخ في دائرة المشاريع التابعة لامانة بغداد المهندس حسين موسى، ان "الدائرة نفذت بالتعاون مع احدى الشركات المحلية اعمال اكساء الطريق الحولي المستحدث خلف علوة الرشيد على شكل حرف (U) ويبدأ قبل العلوة بـ 200 متر ومن ثم يتحول خلفها ليصل الى بوابتها الخلفية الجديدة".

وبين ان "طول الطريق يبلغ 1500م٢ على شكل سايدين، عرض كل سايد 14م ذهابا وايابا وجزرة وسطية، وهو طريق حيوي يقضي على الزحام الحاصل لمرور الشاحنات على طريق بغداد ـ بابل، وخاصة قرب مدخل العلوة".

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