الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا امام الدينار

2020/10/26 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسة بشكل طفيف،اليوم الاثنين ، امام الدينار العراقي.وسجلت بورصة الكفاح 125.250 دينارا مقابل 100 دولار اميركي، فيما سجلت امس 125.000 دينارا.وفي الاسواق المحلية بلغ سعر البيع: 125.250 دينارا لكل 100 دولار.وسعر الشراء: 124.250 دينارا لكل 100 دولار./انتهى8

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