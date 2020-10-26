الصحف تتابع الذكرى السنوية لتظاهرات تشرين واستفادة الاحزاب السياسية من توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/26 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس والعشرين من تشرين الاول ، الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات تشرين ، واستفادة الاحزاب السياسية من توزيع الدوائر الانتخابية.



صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق تظاهرات تشرين الاول .وقالت بهذا الخصوص :" احيى الالاف من المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات الذكرى السنوية الاولى لثورة 25 تشرين الاول, في تظاهرات رفعوا خلالها الاعلام العراقية وصور الشهداء , وسط انتشار امني لحمايتهم .فيما جددوا مطالبهم بتحقيق الاصلاحات الجذرية في الدولة واجراء انتخابات نزيهة وعادلة والقضاء على الفساد ومحاسبة القتلة والمجرمين.ونقل مراسلو / الزوراء / تفاصيل وصور التظاهرات التي انطلقت في ساحة التحرير ومنطقة العلاوي وقرب منطقة الخضراء وسط بغداد ، ومحافظات النجف وبابل وكربلاء وواسط والديوانية والبصرة وميسان وذي قار ، احياء للذكرى السنوية الاولى لثورة 25 تشرين الاول.وذكر المراسلون :" ان المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية وصور الشهداء , ورددوا شعارات جددوا من خلالها مطالبهم بتحقيق الاصلاحات والقضاء على الفساد واجراء انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة ومحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين ".صحيفة / الزمان / تالعت التأثيرات المحتملة واستفادة الاحزاب من توزيع الدوائر الانتخابية الذي اقره البرلمان مؤخرا .واشارت بهذا الخصوص الى قول الباحث في الشان الانتخابي دريد توفيق :" ان توزيع الدوائر الانتخابية في 16 محافظة ،الذي مرره البرلمان امس الاول ، سيستبعد التكنوقراط ويرفع حظوظ الاحزاب السياسية ذات القواعد المناطقية ".ونقلت عن توفيق قوله :" ان التعديل الذي مرره مجلس النواب لا ينسجم مع تطلعات الشعب المطالب بالتغيير ووصول شخصيات مشهود لها بالكفاءة عبر الانتخابات المبكرة التي حددت موعدها الحكومة في حزيران المقبل ، اذ سيستبعد هذا التعديل التكنوقراط ويرفع حظوظ الاحزاب السياسية التي تمتلك قواعد مناطقية".ودعا الى اضافة فقرة بالقانون تحدد حجم الانفاق الدعائي على الانتخابات ، والا سيكون للمال السياسي كلمة الفصل خلال الاقتراع المرتقب".وبين الخبير :" ان البرلمان لم يراع حدود الترسيم للمناطق ، اذ تجاوز التجاور الجغرافي ، اذ ان الدائرة رقم 12 تتضمن مناطق المنصور و الاسكان والداودي و اليرموك و القادسية والحارثية و المعتصم و حطين والمثنى والمعري و الفارس و المنطقة الدولية و الصالحية و الشهداء والرحمانية و العطيفية و الفرات والفردوس الاولى و الثانية ، وان منطقة الغزالية تحتوي على المراكز الفرعية الفارس و الغزالية و العدل الثانية .



و الغريب بذلك هو ان جميع المراكز التموينية في منطقة الغزالية ضمن دائرة باستثناء المركز 13".



اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت ماتضمنته الموازنة العامة للعام المقبل 2021، مبينة انها ستركز على معالجة تداعيات الأزمتين الصحية والمالية في البلد، مع ايقاف العمل بالمشاريع الجديدة لحين استكمال نظيراتها السابقة في بغداد والمحافظات.وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان ، حسب الصحيفة :" ان قرار الايقاف لن يشمل الحالات الاضطرارية التي تمس حاجة المواطن، او استكمال مشروع سابق كان قد توقف او تلكأ".واضاف :" ان القرار جاء نظرا للضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، حيث لايمكن من خلالها البدء بمشاريع جديدة، الامر الذي يؤدي الى تراكم الالتزامات المتزامنة مع المخرجات المالية القليلة".واشار جوهان الى ضرورة استكمال المشاريع السابقة التي شهدت التلكؤ في انجازها، والتي ما يزال العمل جاريا فيها بامكانيات مالية محدودة".واكد :" ان الاسبقية ستكون لانجاز المشاريع المحالة والتوقف عن الدخول في التزامات تعاقدية تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة"./ انتهى

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