المقداد: إجراءات أميركا القسرية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة

2020/10/26 | 10:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، الأحد، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تواصل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها من ال...

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