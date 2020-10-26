أنباء عن وفاة عزة الدوري

2020/10/26 | 10:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت أنباء بوفاة نائب الرئيس النظام المقبور، عزة الدوري، اليوم الاثنين، عن 78 عاماً.

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