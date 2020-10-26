2020/10/26 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / - اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي " ان استخدام الحكومة ملف رواتب الموظفين للضغط لتمرير قانون الاقتراض ، يثير الريبة في فحوى القانون" .

التدوينة مختص :الحكومة تستخدم ملف رواتب الموظفين للضغط لتمرير قانون الاقتراض ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختص :الحكومة تستخدم ملف رواتب الموظفين للضغط لتمرير قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختص :الحكومة تستخدم ملف رواتب الموظفين للضغط لتمرير قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).