تأجيل إطلاق أقمار “ستارلينك” الصناعية

2020/10/26 | 10:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أجلت شركة “سبيس إكس” مجددا إطلاق المجموعة الـ15 من الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات من طراز “ستارلينك”.وجاء في حساب الشركة على “تويتر” أن إطلاق صاروخ “فالكون 9 ” تأجل إلى الجمعة 23 أكتوبر لضمان نجاح البعثة الفضائية.



وتعهدت الشركة بأن تحدد فيما بعد الموعد الدقيق لإطلاق الصاروخ وذلك بعد الساعة 18.53 بتوقيت موسكو.وأعادت الشركة إلى الأذهان أن المرحلة الأولى للصاروخ كانت قد استخدمت سابقا عند إطلاق القمر الصناعي التابع لنظام “جي بي إس” من الجيل الثالث في 20 يونيو الماضي وعند إطلاق الأقمار الصناعية “ستارلينك” في سبتمبر الماضي.ويتوقع أن يهبط الصاروخ بعد إطلاقه على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.يذكر أن مجموعة “ستارلينك” للأقمار الصناعية تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع وذلك بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض، مع العلم أن وزن كل قمر صناعي لا يزيد عن 500 كيلوغرام.وستضمن مجموعة الأقمار الصناعية هذه التي تضم 60 قمرا صناعيا صغيرا دخول الإنترنت بسرعة 1 غيغابايت في الثانية، ما يناسب معيار” 5 جي” في كل مناطق العالم، بما فيها المناطق النائية.وتنوي الشركة أن تضمن الإنترنت السريع بالدرجة الأولى لسكان جنوب الولايات المتحدة نهاية العام الجاري.



وأما العدد الإجمالي للأقمار الصناعية المزمع أن تطلقه الشركة فيبلغ 11 ألف قمر صناعي، بتكلفة 10 ملايين دولار.انتهى / 25م

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