البرلمان يدرس مشروع قانون الخدمة الإلزاميَّة

2020/10/26 | 10:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة بدراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة.واكد عضو اللجنة كاطع الركابي أن «القانون ستجري مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الاولى»، وبخصوص مضامين مشروع القانون أوضح أن “أهم مضامين القانون تحديد …

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