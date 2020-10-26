بالصور.. البنك المركزي يوزع ألف رحلة مدرسية لمدارس بغداد

2020/10/26 | 10:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة لطلب وزارة التربية وجه محافظ البنك المركزي العراقي "مصطفى غالب مخيف" بتوزيع (1000) رَحلةٍ مدرسية لعدد من المدارس في العاصمة بغداد عبر " مبادرة تمكين" التي يرعاها البنك المركزي وتمولها المصارف وشركات الصرافة، وذلك بهدف دعم العملية التربويّة في ظل الظرف الحالي وتزامناً مع بداية العام الدراسيّ الجديد.

ويُذكر أن المبادرة خصصت في وقتٍ سابق (9000) رحلة مدرسية وزعت من قبل رابطة المصارف العراقية الخاصة على مدارس مختلفة في عدد من المحافظات العراقية، بالتنسيق مع وزارة التربية.

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