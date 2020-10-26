اعتبارا من 1 نوفمبر: إسرائيل تعلن بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا

2020/10/26 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- وافقت وزارتا الأمن والصحة ومعهد البحوث البيولوجية بإسرائيل على بدء مرحلة التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا اعتبارا من 1 نوفمبر، وذلك بعد أن تم إعداد أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم.



وأوضحت وزارة الأمن في بيان لها أن التجارب السريرية على البشر ستستمر عدة أشهر وستكون على ثلاث مراحل.



وستشمل المرحلة الأولى إجراء اختبارات […]

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