سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار يشهد هبوطاً حاداً

2020/10/26 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … هبط سعر صرف الليرة التركية امام الدولار الامريكي بشكل حاد جداً اليوم الاثنين بعد ان تجاوز 800 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي في واحدة من اقوى الازمات المالية التي شهدتها الليرة التركية مؤخراً.



كما كان متوقعاً ان تشهد الليرة التركية هبوطاً حاداً امام الدولار فمنذ بداية الشهر وهي تشهد انخفاضاً كبيرا بقيمتها […]

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