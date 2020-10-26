المالية النيابية: الحكومة تحتاج الى 20 ترليون دينار وليس 40

2020/10/26 | 10:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان المبالغ التي طلبتها الحكومة الاتحادية في مشروع قانون تمويل العجز المالي كبيرة جدا.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحكومة الاتحادية طلبت الموافقة على اقتراض مبلغ 40 ترليون دينار لتمويل العجز المالي، وهذا المبلغ كبير جداً.

واضاف: نحن في اللجنة المالية نرى بان الحكومة تحتاج الى مبلغ 20 ترليون دينار وليس 40، فالنفقات تحتاج الى 7 ترليونات شهريا واذا جمعنا هذه المبالغ لاربعة اشهر فستكون 28 ترليون دينار.

واضاف: اذا اضفنا 5 ترليونات لجولات التراخيص ونصف ترليون آخر للحكومة وترليون دينار تخصيصات لاقليم كوردستان فسيكون المبلغ 24 ترليون ونصف لتكن 36 ترليونات.

وقال: ان واردات الحكومة للاشهر الاربعة الباقية من العام الحالي ستكون 16 ترليون دينار لذا فهي تحتاج الى الموافقة على اقتراض 20 ترليون دينار فقط وليس 40.

واوضح: نحن اخبرنا الحكومة باننا سنقوم بمراجعة القانون وبحثنا هذا الموضوع في اللجنة المالية وتوصلنا الى نتيجة ان المبالغ الموجودة في مشروع قانون تمويل العجر المالي كبيرة جداً، كما قررنا استضافة وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع.

واشار الى ان اللجنة المالية تعتقد بان الحكومة تحتاج الى 20 ترليون دينار فقط وليس 40، واذا كان المبلغ اكثر من 20 ترليون فهذه القروض ستثقل كاهل الحكومة.

هذا وانهى مجلس النواب خلال جلسته السابقة القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية بسبب تأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، والحكومة تواجه صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

PUKmedia خاص ‌

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