كشف أبعاد جديدة لأزمة أسعار البيض.. الزراعة النيابية تعلنها “صراحة” وتتحدث عن ضغوط

2020/10/26 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري عن ضغوط، تمارس من قبل بعض الدول المصدرة لفتح الاستيراد الجزئي الى العراق.

وقال الشمري في تصريحات صحافية ان “نحو 25 مادة أساسية من بينها بيض الطعام كان العراق مستوردا لها”، مشيرا الى ان “تواقيع جمعت داخل البرلمان للتصويت على منع استيراد تلك المواد”.

وتابع، “واجهنا ضغوطا من الدول المصدرة للعراق لفتح الاستيراد لبعض المواد من بينها الدجاج والبيض”، مبينا ان “هنالك مساعي للتوسع في المشاريع الاستثمارية وتطوير الحقول وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي تم الإصرار على غلق الحدود التام”.

واوضح ان “لجنة الزراعة خاطبت مدير المنافذ ووزير الزراعة والداخلية لوضع حلول جذرية لعمليات إدخال المواد الغذائية بطرق غير شرعية”، موضحا ان “المستثمر يحتاج الى الأمان لتقديم الإنتاج وهذا لايتم الا من خلال مسك الحدود ومنع إعطاء إجازات الاستيراد”.

وفي وقت سابق، اعتبرت مديرية زراعة محافظة واسط، أن “مشكلة رفع سعر بيض المائدة افتعلها المتضررون من قرار الحكومة المركزية بمنع استيراد البيض والدجاج من خارج القطر للضغط باتجاه إعادة فتح الاستيراد”، لافتا إلى أن “سعر البيض سيعود إلى أسعاره الطبيعية السابقة بعد إتمام عملية حملات البيع المباشر”.

وخلال الايام القليلة الماضية، ارتفع سعر بيض المائدة، بشكل ملحوظ، دون توضيح حكومي، فيما طالب مواطنون الجهات المعنية بالوقوف وراء المتسببين برفع الاسعار لما يشكله من ضرر على اصحاب الدخل المحدود.

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