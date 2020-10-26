رفضت التجسس لصالح طهران

2020/10/26 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية اليوم الإثنين، إن بلادها تسعى للحصول على معلومات من إيران بشأن تقارير تفيد بنقل أكاديمية بريطانية- أسترالية، أدينت بالتجسس، إلى مكان مجهول.

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