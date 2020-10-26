وكالة الاستخبارات تعلن القبض على اعضاء خلايا نائمة ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في الحويجة

2020/10/26 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، الإطاحة بأرهابيين من خلايا داعش النائمة بمايسمى قاطع الحويجة بمحافظة كركوك وقالت الوكالة، انه “استنادا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين من فلول عصابات داعش الارهابي، القت مفارز وكالة … Readmore

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