دانة غاز تبيع أصولها في مصر لتعزيز أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق

2020/10/26 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة دانة غاز بيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار، لشركة آي بي آر للطاقة، مشيرة إلى تعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كوردستان.الشركة قالت … Readmore

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