السعودية توضح آلية دخول المعتمرين من الخارج ومهام شركات العمرة ووكلائهم

2020/10/26 | 10:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة، بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تعمل بالتنسيق مع …

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