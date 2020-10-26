السفارة البريطانية تعبر عن قلقها من أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات

2020/10/26 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت السفارة البريطانية، عن قلقها من أعمال العنف والإصابات التي رافقت التظاهرات.

وفي تغريدة على تويتر، دعت السفارة، الحكومة العراقية إلى ضمان حماية الحق في الاحتجاج، مطالبة المتظاهرين بممارسة حقوقهم بشكل سلمي.

وأكدت السفارة انها قلقة من الإصابات التي تعرضت لها قوات الأمن وجموع المتظاهرين في بغداد.

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